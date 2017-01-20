Грядущая пенсионная реформа: чего ждать украинцам



О нюансах будущей пенсионной реформы рассказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Известно, что соответствующий законопроект должен быть рассмотрен в Верховной Раде в марте этого года, а вступит в силу с июля.

В проекте предусмотрено уменьшение страхового стажа. Так, на сегодняшний день действует норма, в соответствии с которой лицам, достигнувшим пенсионного возраста, с 1 января 2021 года пенсии будут платить только при наличии не менее 20 лет страхового стажа и 30 лет общего. Однако сам Рева считает, что это приведет к тому, что лишь 8% украинцев будут претендовать на пенсию.

Согласно проекту пенсионной реформы страховой стаж будет снижен до 15 лет с 1 января 2018 года. По словам министра, таким образом, уже 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение. При этом будет предоставлена возможность купить себе 15 лет страхового стажа примерно за 130 тысяч гривен: по 704 гривны за каждый месяц умножается на 15 лет.

Также может быть прописано, что претенденты на пенсию не смогут одновременно и работать.

Предполагается, что пенсии будет платить не только Пенсионный фонд. В его ведении останутся пенсии по возрасту. Пенсии по инвалидности и пенсии по потере кормильца будет выплачивать Фонд социального страхования. Среди тех, кому положены пенсии по выслуге лет, останутся только военнослужащие. Выслуга остается постоянной – 25 лет, однако единый социальный взнос с зарплат должен будет уплачиваться в двойном размере. По замыслу авторов пенсионной реформы, до 60 лет пенсию военнослужащие будут получать из государственного бюджета, после 60 – из Пенсионного фонда. Также в планах предусматривается отмена всех надбавок.

«Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким, как и после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд. Кроме того, важно еще и побудить украинцев отказаться от порочной привычки думать, что государство за них должно все решить, и заставить осознать, что будущее каждого в его руках», – отметил Андрей Рева.