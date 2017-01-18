Грязь и разруха: пассажиропоток растет, но «плачевное» состояние запорожского аэропорта не меняется (ФОТО)

Запорожский международный аэропорт в 2016 году принял в 2,1 раз больше пассажиров нежели в 2015. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

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Так, в прошедшем году аэропорт обслужил 2407 рейсов, на которых пассажиропоток составил 275 421 человек. На международных воздушных линиях перевозка пассажиров увеличились в 2,3 раза, на внутренних линиях — на 60,4%. Отправки и прибытия груза и багажа увеличились на 136,8%.

Однако, как сообщает Науфаль Хамдани, глава «Арабского центра», на своей странице в социальной сети, в запорожском аэропорту царит разруха и грязь.

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