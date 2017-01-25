Двое жителей Запорожской области погибли: один в кресле, второй — на диване

Вчера, 24 января, в Запорожской области во время пожаров погибло двое людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Так, в 9:40 о пожаре в селе Астраханка Мелитопольского района сообщили в отделение полиции. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что в жилой комнате горело кресло. В результате пожара погиб 42-летний мужчина.

Второй случай произошел в 21:30 в доме на дачном участке в Заводском районе. Как выяснили, что в жилой комнате горел диван. Во время тушения пожара выяснилось, что погиб 33-летний мужчина. Причины пожара неизвестны. По факту событий соответствующие органы ведут расследование.