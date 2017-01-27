Двое рэкетиров требовали дань у запорожского коммерсанта

Три тысячи долларов потребовали двое жителей Днепрорудного у предпринимателя, а после его отказа обстреляли магазин запорожца.

По словам начальника Нацполиции в Запорожской области Олега Золотоноши, 23 января в Васильевский райотдел полиции поступило заявление от предпринимателя, который рассказал, что к его магазину подъехал автомобиль «БМВ», из которого вышли двое мужчин.

Без особых церемоний они заявили, что владелец магазина должен отдать им три тысячи долларов США, если хочет дальше жить спокойно. Получив отказ, они начали угрожать ему расправой и уничтожением имущества.

Затем рэкетиры уехали с места встречи, но в тот же вечер помещение магазина было обстреляно.

Прибывшие на вызов полицейские, изъяли восемь гильз от охотничьего ружья.

Принятыми мерами розыска личности и местонахождение подозреваемых было установлено: 25 января вымогателей задержали сотрудники уголовного розыска.

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Подозреваемым вменили в вину статью 189 Уголовного кодекса — «Вымогательство». Рэкетирам грозит до семи лет лишения свободы. Кстати, оба ранее уже отбывали сроки, один из них — за совершение умышленного убийства.