Депутаты горсовета могут отменить решение об установке внутриквартирных счетчиков газа

Вчера, 11 января, в городском совете состоялось первое заседании комиссии по экологии. На повестке дня было несколько вопросов, которые будут рассмотрены на очередной сессии горсовета 25 января.

Первым рассмотрели вопрос, который касается отмены решения горсовета, относительно установки внутриквартирных счетчиков. Мнение членов комиссии разделилось. Одни выступили «за», другие «против». Споры были долгие. Согласно решению Кабинета министров инициатором установки домового прибора учета могут быть как собственники дома, так и газораспределяющая компания. А Законом Украины установлено то, что «Запорожгаз» обязан устанавливать индивидуальные счетчики. Если газовщики свои обязанности не выполнили, то не имеют право отключать дома от газа. Монополист «Запорожгаз» же незаконно отключает газ на несколько суток.

Принятые решения на государственном уровне противоречат друг другу и в сложившейся сегодня ситуации правы и жильцы домов и собственно «Запорожгаз». Единственная зацепка, благодаря которой запорожцы могли отстоять свое право на установку внутриквартирных газовых счетчиков – решение Запорожского городского совета от 28.09.2016.

До голосования за данное решение так дело и не дошло. Члены комиссии по экологии приняли решение пригласить на следующее заседании директора КП «Наше місто» и члена комиссию по жизнеобеспечению Александра Николаенко, дабы он, разъяснил ситуацию и только после этого члены комиссии по экологии примут решение.

Напомним, 28 сентября 2016 года депутаты на очередной сессии горсовета приняли решение, согласно которому обязали «Запорожгаз» устанавливать приборы учета в каждой кварте. На последней сессии 21 декабря 2016 года Владимир Буряк заявил с трибуны, что у него должна состояться встреча с руководителем облгаза и, скорее всего, решение об ограничениях на установку счетчиков придется отменять. Из-за общей утомленности депутатского корпуса сильной реакции это заявление не вызвало.

Яна ПЕТРОВА