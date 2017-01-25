Депутаты отложили проблему установки внутриквартирных счетчиков газа для жителей Запорожья



Мэр Запорожья Владимир Буряк сумел убедить депутатов снять с рассмотрения проект решения об общедомовых счетчиках газа.

Сегодня, 25 января, во время проведения сессии Запорожского горсовета Владимир Буряк сообщил, что на заседании Согласительного совета было принято решение снять с рассмотрения проект сессии горсовета об установки общедомовых счетчиков газа.

Дескать, эта проблема волнует большинство запорожцев, а проект, увы, сыроват.

Кроме того, такие важные (и денежные, заметим) решения нужно принимать с учетом мнения населения.

По словам градоначальника, он инициирует общественные слушания по такому проблемному и важному вопросу.

Как ранее сообщал VERGE, во время заседаний депутатских комиссий Запорожского горсовета избранники народа обсуждали вопрос, который касается отмены решения горсовета, относительно установки внутриквартирных счетчиков.

Так, согласно решению Кабинета министров инициатором установки домового прибора учета могут быть как собственники дома, так и газораспределяющая компания.

А законом Украины установлено то, что «Запорожгаз» обязан устанавливать индивидуальные счетчики. Если газовщики свои обязанности не выполнили, то не имеют право отключать дома от газа. Монополист «Запорожгаз» же незаконно отключает газ на несколько суток.