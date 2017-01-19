Депутат Запорожского горсовета возглавил совет участников АТО



Распоряжением председателя Запорожской облгосадминистрации создан консультативный совет участников антитеррористической операции.

По информации пресс-службы ЗОГА, в состав совета вошли представители общественных организаций ветеранов АТО, инвалидов АТО, волонтеров, семей погибших бойцов АТО из разных городов и районов области, а также представители воинских частей и формирований.

Документом также утверждено Положение о консультативном совете.

Задачами совета являются защита прав и интересов участников АТО, семей погибших бойцов, а также участие в патриотическом воспитании молодежи Запорожского края и т.д.

Согласно распоряжению, руководителям органов исполнительной власти на местах поручено обеспечить взаимодействие с консультативным советом в соответствии с их компетенцией.

Возглавил совет ветеран антитеррористической операции, депутат Запорожского горсовета Олег Коломоец.