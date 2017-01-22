Донецкий беженец развернул торговлю наркотиками в Запорожье (ФОТО)

22.01.2017 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

До 10 лет лишения свободы грозит злодею, у которого по месту временного жительства в Мелитополе полицейские изъяли наркотическое вещество на сумму свыше 120 тысяч гривен.
Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности получили сигнал, что 23-летний переселенец из Донецкой области приторговывает в Мелитополе наркотиками.
В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое вещество. Согласно заключению эксперта в пересчете на сухую массу полицейские изъяли: более 67 граммов экстракционного опия, 6,5 г ацетилированного опия и 7 граммов марихуаны.
По ценам «черного рынка» стоимость изъятых наркотиков составляет более 120 тысяч гривен.
Молодчику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.307 УК (Незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств) и ч.2 ст.309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

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