Донецкий беженец развернул торговлю наркотиками в Запорожье (ФОТО)

До 10 лет лишения свободы грозит злодею, у которого по месту временного жительства в Мелитополе полицейские изъяли наркотическое вещество на сумму свыше 120 тысяч гривен.

Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности получили сигнал, что 23-летний переселенец из Донецкой области приторговывает в Мелитополе наркотиками.

В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое вещество. Согласно заключению эксперта в пересчете на сухую массу полицейские изъяли: более 67 граммов экстракционного опия, 6,5 г ацетилированного опия и 7 граммов марихуаны.

По ценам «черного рынка» стоимость изъятых наркотиков составляет более 120 тысяч гривен.

Молодчику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.307 УК (Незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств) и ч.2 ст.309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.