Жители Запорожской области собрали 341 миллион гривен на помощь армии

На поддержание боеготовности Вооруженных сил Украины запорожцы направили 341 миллион гривен в виде военного сбора.

По словам и.о. начальника Госфискальной службы в Запорожской области Юлианы Козаченко, в 2016 году запорожские налогоплательщики направили в бюджеты всех уровней 10,14 миллиарда гривен.

«В бюджет страны за год при индикативе в 3,7 миллиарда гривен направлено более 4,2 миллиарда. В местные бюджеты уплачено 5,9 миллиарда ривен при прогнозах в 4,9 миллиарда. То есть, бюджеты общин области получили почти миллиард гривен дополнительных средств», — заявила Юлиана Козаченко.

Из общей суммы поступлений в госбюджет около 1,9 миллиарда гривен — уплата налога на добавленную стоимость. Это на 889 миллионов больше уровня 2015 года и на 137 миллионов превышает прогнозы на 2016 год.

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Налог на доходы физических лиц уплачен в бюджет страны в сумме более 1 миллиарда гривен, что на 363 миллионов больше, чем в предыдущем году, и на 148 миллионов гривен превышает прогнозы на год.

Также запорожские предприятия перечислили 503 миллионов гривен налога на прибыль при ожидаемой сумме в 424 миллиона.