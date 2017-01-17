Жители Запорожья возмущены статуей Джона Леннона (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Изваяние Джону Леннону представил запорожский коммерсант Дмитрий Зусманович в рамках первого в Запорожье фестиваля, посвященного годовщине создания The Beatles.
Дмитрий Зусманович во время открытия отметил, что в Украине идет «гражданская война», а Джон Леннон, как символ мира, должен способствовать ее завершению.
По словам спонсора создания памятника, сейчас ведутся переговоры с властью города о выделении участка для установки скульптуры. Возможно, место выделят на проспекте Маяковского.
Как пишут СМИ, автором памятника является российский скульптор Григорий Потоцкий, который накануне открытия скульптуры в Запорожье написал на своей странице в БФ, что «Леннон в Запорожье должен напомнить о необходимости мира между Россией и Украиной».
Жители Запорожья возмущаются в соцсетях как политической подоплекой «творцов изваяния», так и самой статуей.
Я не против памятника, можно и нужно ставить памятники известным лицам. НО!!! Не это — же ОДОРОБЛО, что «изваял» по пьяни русский мурло.
похож на блевотину