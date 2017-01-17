Жители Запорожья за год создали 692 ОСМД



На 1 января 2017 года в Запорожье функционируют 823 объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в 841 жилом доме.

Как сообщает департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского горсовета, 692 объединения совладельцев были зарегистрированы в 2016 году.

Такой всплеск созданий ОСМД в прошлом году чиновники объясняют реальной выгодой — создав объединение совладельцев жильцы получают ряд преимуществ.

Среди них возможность коллективного принятия решений относительно управления домом, реконструкции и ремонта здания, контроля за использованием средств и качеством предоставляемых услуг.

Кроме того, ОСМД имеет возможность получить средства из городского бюджета на проведение капитального ремонта, выбирать исполнителя жилищно-коммунальных услуг, самостоятельно обслуживать дом, устанавливать собственный размер взноса за обслуживание дома и придомовой территории.

Объединение совладельцев позволяет экономить средства за счёт неприбыльного статуса организации, эффективно управлять имуществом, получать дополнительное финансирование за счёт хозяйственной деятельности (сервитуты, сдача в аренду вспомогательных помещений).

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Также ОСМД могут привлекать кредиты на реализацию энергосберегающих, энергоэффективных мероприятий на льготных условиях, в рамках специальной государственной программы.