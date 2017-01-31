Жительница Запорожья заплатит штраф за испорченный воздух (ВИДЕО)



От 340 до 1360 гривен заплатит беспечная горожанка ра разжигание костра и загрязнение окружающей природы.

По информации пресс-службы патрульной полиции, на сигнал запорожца стражи правопорядка приехали во двор на ул. Независимой Украины. Там дама развела костер из бумаги и елок.

Как выяснилось, они жгла ненужную документацию по просьбе сотрудницы нотариальной конторы, располагавшейся рядом.

Дамочка была крайне обескуражена тем, что на нее составляют протокол. После того, как инспекторы затушили огонь и дым рассеялся

в отношении горожанки таки составили протокол за нарушение правил благоустройства города по статье 152 КоАП. Штраф небольшой, но болезненный — от 340 до 1360 гривен.