Жительница Запорожья пыталась лишить себя жизни на глазах дочери

Совершить тяжкий грех запорожанке не позволили сотрудники патрульной полиции, успев в последний момент стащить ее с подоконника окна квартиры 8-го этажа.

Прибыв на вызов в квартиру дома на улице Бородинской, инспекторы полиции обнаружили нетрезвую дамочку, которая вела себя неадекватно. Женщина проклинала мужа, орала на дочерей и пыталась выставить патрульных из квартиры. Потом она закрылась в комнате вместе с младшей дочкой.

Внезапно полицейские услышали, как разбилось стекло окна. Патрульные вбежали в комнату и увидели, что окно 8-го этажа открыто, а хозяйка пытается выпрыгнуть вниз. Инспекторы действовали быстро: схватили и затащили женщину внутрь комнаты. Она сопротивлялась и кричала, что ей надоела такая жизнь и она хочет покончить жизнь самоубийством.

Немного успокоив горожанку и детей, полисмены передали болезную медикам «Скорой помощи».