Житель Донбасса приставил нож к горлу коммерсанта из Бердянска (ФОТО)

В Бердянске оперативники по горячим следам задержали жителя Донецкой области, совершившего разбойное нападение на квартиру женщины-предпринимателя.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, в полицию позвонила жительница дома на улице Ломоносова и сообщила, что в соседней квартире что-то происходит. Дескать, она слышала крик соседки и мужскую ругань.

На место ЧП прибыла группа реагирования патрульной полиции. Выяснилось, что на упомянутую квартиру было совершено разбойное нападение.

Двое неизвестных, подобрав ключ к входной двери, вошли в помещение. Владелица жилья — частный предприниматель находилась дома. Угрожая женщине ножом, разбойники открыто завладели имуществом потерпевшей на общую сумму около 70 тысяч гривен, после чего скрылись с места происшествия.

Полицейским удалось обнаружить и задержать одного из разбойников по горячим следам. Задержанный — ранее судимый 32-летний житель Донецкой области. Принимаются меры по установлению местонахождения второго злоумышленника и его задержанию.

Продолжается уголовное производство, начатое по признакам ч.3 статьи 187 УК «Разбой». Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.