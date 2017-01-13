Житель Запорожской области пытался свалить вину за убийство на духа

В одном из домов Токмака употребление водки завершилось убийством, но садиться в тюрьму убийца не захотел, выдумав вымышленный персонаж.

В доме по улице 14 сентября правоохранители обнаружили труп 54-летнего мужчины. Хозяин рассказывал о якобы знакомом, который вместе с ним и потерпевшим употреблял спиртные напитки, а потом «зарезал приятеля и испарился». Но ввести в заблуждение опытных оперов злодею не удалось — сказки о духах ему посоветовали рассказывать в другом месте.

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По информации пресс-службы Нацполиции региона, 49-летнему жителю Токмака сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 УК «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.