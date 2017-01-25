Житель Запорожья, выпивая в кафе, задержал карманника (ФОТО)

Воришка «сбросил» украденный кошелек, но свидетели инцидента подтвердили, что чужая вещь была у того в руке.

Вчера вечером мужчина с компанией веселился в одном из питейных заведений на проспекте Соборном. Вдруг его внимание привлек паренек у вешалки с куртками, дубленками и шубками.

Мужчине показалось это странным и он проверил карманы своей куртки — кошелька не было. С помощью приятелей он скрутил воришку. Но тот успел выбросить украденный кошелек.

Прибывшая полиция составила протокол и передала подозреваемого следователю, который зарегистрировал в ЕРДР заявление по статье 185 УК «Кража».