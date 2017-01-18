Житель Запорожья, избивший маленького сына, оказался психически больным

Во время расследования уголовного преступления по факту нанесения ребенку травм выяснилось, что подозреваемый страдает психическим заболеванием и вместо колонии мужчину отправили в лечебницу закрытого типа.

Несколько лет назад 42-летний житель дома в Бородинском микрорайоне развелся с супругой, оставив ей двух маленьких сыновей. Поначалу частный предприниматель выплачивал алименты на содержанией детей, но затем забыл о своих обязанностях. С бывшей супругой отношения были плохие, но женщина все же позволяла сыновьям иногда гостить по субботам у их родного отца.

В тот сентябрьский день 7-летний мальчик и его 13-летний брат также навестили отца. Но, видимо, горожанин в тот день был не в духе. В какой-то момент он расвирепел и жестоко избил старшего сына деревянным мечём.

Позже врачи установили на теле у ребенка не только многочисленные синяки и ссадины, но и переломы костей на двух пальцах руки. Мать юноши, узнав об избиении, написала заявление в полицию.

По информации прокурора Запорожской местной прокуратуры №3 Наталии Красули, в отношении мужчины начали производство по статье 122 УК «Умышленное средней степени тяжести телесное повреждение». Вел себя подозреваемый странно и следователь полиции принял решение назначить горожанину судебно-психиатрическую экспертизу. Интуиция не подвела следователя — вывод экспертизы был однозначен: запорожец страдает психическим заболеванием и ему требуется лечение.

В суд было направлено ходатайство о применении к запорожцу принудительных мер медицинского характера. Суд удовлетворил ходатайство и направил мужчину в психиатрическую лечебницу закрытого типа.