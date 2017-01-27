Житель Запорожья наладил секретный канал связи террористов ДНР с ФСБ (ФОТО)



Под видом местных телефонных разговоров звонки направлялись на сети украинских операторов мобильной связи, позволяя общаться боевикам «ДНР» и «ЛНР» с российскими кураторами.

По информации пресс-центра СБУ, выяснилось, что житель Запорожья приобрел специальное оборудование, после чего разместил его в трех арендованных квартирах города.

Спецсредства позволяли нелегально оказывать услуги международной IP-телефонии, а пользовались этим боевики «ДНР» и «ЛНР» для общения с кураторами из ФСБ и ГРУ. Во время обысков у нарушителя изъяли оборудование, программное обеспечение и свыше 700 стартовых пакетов мобильной связи.

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Продолжается уголовное расследование по статье 361 УК «Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, систем и компьютерных сетей». Грозит пособнику донбассо-кремлевских бандитов лишение свободы на срок от трех до шести лет.