Житель Запорожья получил 12 лет тюрьмы за изнасилование девочки

Горожанин не признал своей вины, заявив, что не имеет к гнусному преступлению никакого отношения. Дескать, спал и не знает, кто поиздевался над четырехлетней дочерью своей сожительницы.

Мерзкое злодеяние произошло в мае прошлого года в одной из малосемеек Коммунарского района Запорожья. Пока 30-летняя горожанка находилась на работе, ее сожитель Михаил (имя изменено) отдыхал дома. В жилище была и четырехлетняя дочка запорожанки от первого брака.

Уроженец одного из сел Запорожской области выпил немного пива и в его голову пришла шальная мысль: удовлетворить свою похоть с маленьким ребенком. Используя беспомощное состояние девочки, Михаил поглумился над ней извращенным способом…

Когда мать ребенка пришла домой, ее встретила заплаканная дочь. Горожанка сразу поняла, что произошло горе. Вызванные на место ЧП полицейские начали допрос 35-летнего сожителя запорожанки, а медики констатировали повреждения у ребенка.

Мужчина заявил полисменам, что не знает, откуда у ребенка травмы. Возможно, она играла на улице и ударилась обо что-то. Дескать, он «не при делах», поскольку весь день проспал и не следил за девочкой.

С ребенком работали психологи, были проведены различные экспертизы, которые установили, что изнасилование все же было.

Подозреваемого арестовали и посадили в СИЗО. На допросах Михаил отрицал свое причастность к мерзкому злодеянию, понимая, что сокамерники жестоко отомстят ему (известно, что за решеткой презирают извращенцев и насильников). Кроме того, за подобные «шалости» Уголовный кодекс карает весьма сурово: от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Во время судебных заседаний Михаил стоял на своем, отрицая неоспоримые факты, добытые следствием. Мужчина с помощью адвоката пытался убедить судью, что его оговорила сожительница. Но Фемида оказалась беспристрастна.

Невзирая на то, что гособвинение просило наказать подсудимого 14-ю годами лишения свободы за удовлетворение половой страсти в извращенной форме в отношении малолетнего ребенка, а его адвокат — вынести оправдательный приговор, суд назначил Михаилу 12-ть лет лишения свободы. Мужчина не согласился с таким вердиктом и подал апелляционную жалобу. Дескать, лишают свободы невиновного…

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Как рассказал «ВЕРЖЕ» и.о. заместителя руководителя Запорожской местной прокуратуры №2 Виталий Демьянов, в конце декабря 2016 года коллегия апелляционного суда Запорожской области рассмотрела жалобу осужденного, но оставила приговор без изменений — 12 лет лишения свободы.