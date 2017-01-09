Житель Запорожья пристрелил зятя из ружья

Пенсионер сейчас дает показания в райотделе, а труп 42-летнего запорожца отправили в морг.

По информации пресс-службы Нацполиции, вчера, 8 ноября, около 16.00 в Шевченковское отделение полиции Запорожья поступило сообщение о трагедии в одном из домов.

Выяснилось, что 65-летний горожанин во время ссоры выстрелил из охотничьего ружья «Иж» в своего 42-летнего зятя. Ранение в грудь оказалось фатальным — до прибытия медиков «скорой» мужчина скончался от полученного ранения.

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Вещественное доказательство — охотничье ружье — изъято на экспертизу. Подозреваемый направлен в ИВС. В отношении него начато досудебное следствие по признакам статьи 115 УК «Умышленное убийство». Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.