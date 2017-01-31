Житель Запорожья ради забавы обстрелял автомобиль с ребенком (ФОТО)

Прибывшим на место вызова патрульным стрелок рассказал, что на самом деле стрелял из пневматического пистолета по бутылкам.

Инцидент произошел на ул. Ольги Кобылянской, что в частном секторе Правого берега в Запорожье.

Как выяснилось, неизвестный обстрелял авто, в котором находился маленький ребенок.

Пострадавший указал на своего обидчика, которого правоохранителям удалось задержать — тот никуда и не уходил, считая ЧП всего лишь случайным недоразумением.

При осмотре горожанин отдал пистолет. Мотивы своих действий задержанный объяснить не смог, заявив только, что на самом деле целился по бутылкам.

Как известила пресс-служба патрульной полиции Запорожья, на место происшествия вызвали следователя для регистрации преступления в ЕРДР.