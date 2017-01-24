Заместитель начальника Запорожской полиции Долинный изгнан со службы из-за турнира по боксу



Сотрудники спецназа управления Нацполиции Запорожской области, принимавшие участие в боксерском турнире памяти запорожского «беркутовца» Сергея Цвигуна, уволены из органов внутренних дел.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Алексея Тахтая, по результатам изучения видеоматериалов и докладов, руководством МВД принято решение уволить всех сотрудников Нацполиции, которые участвовали в соревнованиях, включая заместителя главы управления Нацполиции Запорожской области Андрея Долинного.

Напомним, вчера в Запорожье состоялся турнир по боксу памяти погибшего в 2014 году в ходе противостояния на Майдане запорожского «беркутовца» Сергея Цвигуна.

Увы, турнир превратился не в способ помянуть погибшего друга, а в восхваление расформированного из-за зверств на Майдане подразделения «Беркут». А одной из наград победителям стала книга «Непокоренный «Беркут», автор которой — сбежавший в Россию майор харьковского «Беркута» Дмитрий Собына. Книга была издана в уже оккупированном Симферополе.

Награждал победителей заместитель управления Нацполиции региона Андрей Долинный. Напомним, что в 2013-14 годах подполковник Долинный служил замначальника городского управления милиции Запорожья и отвечал за общественную безопасность. Принимал активное участие и в разгоне Запорожского Майдана 26 января 2014 года. Летом 2014 года около месяца служил в зоне АТО, после чего получил статус участника боевых действий. В 2016 году был назначен заместителем начальника управления Нацполиции в Запорожской области.