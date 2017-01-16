Запорожанка отдала жулику 15 тысяч, поверив в лотерейное счастье

Прельстившись выигрышным автомобилем, жительница Энергодара потеряла чувство самосохранения и отдала аферисту почти 15 тысяч гривен.

В полицию позвонила 37-летняя горожанка и чуть не плача, рассказала о своей беде. Дескать, ей на мобильный телефон поступило «счастливое» сообщение о том, что она выиграла автомобиль «KIA Ceed».

Также был указан контактный номер телефона, куда нужно обратиться за более подробной информацией. Заявительница позвонила и собеседник рассказал, что для получения авто, необходимо оплатить комиссионные за транспортировку автомобиля и его страхование. Потерпевшая через терминал перечислила около 15 тысяч гривен, но выигрыша так и не дождалась. И тогда она поняла, что ее обвели вокруг пальца.

По информации пресс-службы Нацполиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 УК «Мошенничество».