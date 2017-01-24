Запорожанка продавала дончанок в бордели Турции

За торговля людьми запорожанке грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Для поиска жертв 21-летняя вербовщица приезжала в Донецкую область. Девушка специально выбирала женщин из зоны АТО, которые находились в подавленном состоянии после пережитого на войне стресса.

Одной из тех, кто попался на удочку преступницы стала 25-летняя одинокая мама из Мариуполя. Именно во время ее отправки в Турцию, вербовщицу задержали.

Организаторы торговли людьми платили за оформление загранпаспорта и билет за границу, потраченные деньги девушки должны были «отработать», предоставляя интимные услуги в Турции.

Для задержания организаторши секс-бизнеса оперативники из Донецкой области приехали в Запорожье, они оцепили район встречи вербовщицы с жертвой и надели ей наручники за несколько часов до отправления секс-рабыни из аэропорта города.

Выяснилось, что преступница готовила к отправке за границу еще нескольких жительниц Донецкой области. Кстати, У нее был сообщник — турецкий сутенер.