Запорожец до смерти забил сожительницу «киянкой» за оскорбление

Житель Бердянска пытался доказать сыщикам, что непричастен к кровавому злодеянию, но после того, как оперативники нашли орудие преступления, признался в грехе.

По информации пресс-службы Нацполиции региона, в полицию Бердянска поступил звонок от 56-летнего горожанина. Он заявил, что когда проснулся, то обнаружил бездыханное тело своей подруги, которую кто-то избил накануне.

Сожитель всячески отрицал причастность к совершению преступления. Дескать, дамочка уже избитой пришла домой, а потом еще несколько раз падала в комнате.

Однако доказательства свидетельствовали иное: окровавленное орудие убийства — деревянный молоток — оперативники нашли среди вещей сожителя. Экспертиза подтвердила — причиной смерти потерпевшей стали множественные удары по голове этой «киянкой».

Под тяжестью доказательств мужчина признался, что убил свою сожительницу, потому что она оскорбляла его нецензурной бранью.

Мужчина арестован. Ему грозит за умышленное убийство лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.