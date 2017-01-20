Запорожец изнасиловал собственного ребенка

После жестоких издевательств 11-летний мальчик оказался в больнице, а после с ним долго работали психологи.

В начале августа 2015 года 33-летний житель Бердянска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводя время со своим малолетним сыном, удовлетворил с ним свою извращенную похоть. А затем, понимая, что его ожидает, пустился в бега, но был задержан.

По информации прокуратуры Запорожской области, во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал, но благодаря правильно выбранной тактике, стороной обвинения полностью опровергнута версия преступника и доказана вина. Суд назначил ему наказание по ч.3 статьи 153 УК в виде 11 лет лишения свободы.

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Не согласившись с таким решением суда, обвиняемый и его защитник обжаловали его в апелляционном порядке. Но прокуроры отстояли в суде апелляционной инстанции приговор, по которому житель Бердянска был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом.