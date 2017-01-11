Запорожец поверил смс-сообщению и остался без 15 тысяч гривен и машины

Вчера, 10 января в Хортицкое отделение полиции обратился 43-летний мужчина, который рассказал о том, что на его мобильный телефон пришла СМСка о том, что он выиграл автомобиль. Долго не думая, пострадавший позвонил номеру, указанному в СМС. На другом конце трубки ему рассказали, что он должен перечислить 1% от стоимости автомобиля на номер мобильного телефона.

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Заявитель перечислил 15 тысяч гривен на номер, но до настоящего времени автомобиль не получил. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.