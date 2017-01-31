Запорожец попытался уйти на тот свет, используя древнеяпонский обычай

в Мелитополе в людном месте 33-летний мужчина перерезал себе горло, но врачи спасли суицидника.

Мужчина зашел в магазин, где приобрел нож. Затем он вышел из торгового объекта, после чего полоснул себя ножом по горлу.

Поскольку рядом было немало людей, то горожанину не дали умереть: кто-то из очевидцев оказал первую помощь, прижав платок к ране, кто-то — вызвал «скорую помощь».

Пострадавшего отвезли в больницу и прооперировали. Незадачливый самоубийца потерял много крови, но выжил. Теперь мужчину ожидает соответствующая отметка у врача психдиспансера.

Кстати, в средневековой Японии лишь дамы совершали самоубийство, путем перерезания себе горла — дзигай — аналог мужского сэппуку. Выпускать себе кишки японские барышни считали неприличным занятием.