Запорожец посадил в тюрьму собственного сына

Ради небольшой суммы денег житель Запорожской области пошел на убийство, да еще прихватил «на дело» 16-летнего сына.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции региона, в Розовское отделение полиции поступило сообщение о том, что обнаружен труп 66-летнего мужчины в его доме.

Сыщики быстро раскрутили клубок злодеяния. 40-летний односельчанин убитого узнал, что у пожилого соседа появилась крупная сумма денег — 6 тысяч гривен.

Вместе со своим несовершеннолетним сыном он пришел к соседу и зарезал его, забрав деньги.

Теперь обоим подозреваемым грозит до 15 лет лишения за умышленное убийство по корысным мотивам.