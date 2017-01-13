Запорожец продырявил ножом собутыльника

Тяжелораненного мужчину госпитализировали, а дерзкий злодей дает показания в полиции.

По информации пресс-службы Нацполиции региона, вчера, около 23.30, в Токмакское отделение полиции через «102» поступило сообщение о том, что из дому в приемное отделение районной больницы с ножевым ранением доставлен 46-летний мужчина.

Как выяснили сыщики, телесные повреждения потерпевший получил во время хмельных посиделок от 23-летнего собутыльника.

Как объяснил задержанный, пострадавший его жестоко оскорбил и за это он его наказал ножом.

Наказание для молодчика будет зависеть от тяжести ранения 24-летнего жителя Токмака. Если экспертиза выявит, что телесные повреждения тяжкие — задержанному будет грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.