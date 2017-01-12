Запорожская власть запретила ввоз свинины без документов из-за угрозы чумы

Без соответствующих документов в Запорожскую область запрещено завозить животноводческую продукцию и живых свиней.

По информации управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области, в связи с необходимостью усиления мер по недопущению завоза и распространения на территории региона вируса африканской чумы свиней (АЧС) проводится мониторинг свинохозяйств.

В частности, представители ветеринарной службы и полиции усилили меры безопасности: совместные патрули проверяют груз и автомобили, прибывающие в наш регион из других областей. Без соответствующих документов в Запорожскую область запрещено завозить животноводческую продукцию и свиней.

К счастью, в Запорожском крае не выявлено случаев заболеваний свиней благодаря усиленным мерам безопасности и профилактики — эпизоотическая ситуация в запорожских хозяйствах остается контролируемой.

Напомним, в Запорожской области случаи АЧС были зафиксированы в последний раз в 2012 году в Приморском районе.