Запорожская ДЖД приняла на праздники более 6 тысяч людей

Запорожская детская железная дорога за новогодние и рождественские праздники приняли более 6 тысяч гостей. Об этом сообщает пресс-служба.

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В Запорожье на «малой» магистрали в течение праздников Дед Мороз покатал на новогоднем поезде 1,5 тыс. пассажиров, больше половины из которых — дети. Всего за зимние праздники развлеклись 3 тыс. гостей, которые участвовали в веселых новогодних забавах, конкурсах, подарки, посещение зоопарка, зимнего сада и еще много интересного.