Запорожская область готова к противостоянию с плохой погодой

В Запорожской области из-за ухудшения погодных условий, как ранее писали журналисты сайта «Верже», на дороге между улицей Опытная станция и трассе «Харьков-Симферополь» в Коммунарском районе возникли осложнения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Так, вчера, 6 января на этой дороге возник сильный гололед, в результате чего на подъеме в ловушке оказалось 4 грузовых и 20 легковых автомобилей. Сотрудники ГСЧС смогли освободить транспортные средства. Пострадавших не выявлено.

В дни непогоды сотрудники Службы автомобильных дорог, Национальной полиции, Национальной гвардии и спасатели предупреждают быть бдительными. Также они задействовали все силы на ликвидацию последствий стихии.