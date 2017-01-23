Запорожская пенсионерка поверила в миф о полицейских-взяточниках

Жительница Запорожской области посчитала, что, если дать на лапу, то сын избежит уголовной ответственности. Но под личиной лже-полицейского прятался банальный жулик.

По информации пресс-службы Нацполиции региона, с заявлением в Токмакское отделение полиции обратилась 79-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын попал в ДТП и находится в полиции.

Чтобы близкого родственника не привлекли к уголовной ответственности нужно заплатить деньги. Чтобы спасти сына, женщина не проверяя информацию, через терминал перечислила денежные средства в сумме 6000 гривен. И только после этого пенсионерка позвонила сыну и узнала, что он находился дома: в ДТП не попадал и в полиции не находился.

Сведения о событии внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 190 УК «Мошенничество».