Запорожская прокуратура тряхнёт команду Буряка из-за нежелания расставаться с советским прошлым

Публичное использование символики коммунистического или нацистского режимов — такова правовая квалификация преступного бездействия чиновников Запорожского горсовета.

Народный депутат Украины Игорь Артюшенко обратился в прокуратуру по поводу затягивания процедуры декоммунизации.

В его обращении речь идет о том, что должностные лица Запорожского горсовета затягивают выполнение закона «О декомунизации…», а именно переименование озера и острова им. Ленина, которые находятся в черте города на Днепре.

Запорожская местная прокуратура №2 внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по статье 436-1 УК. Расследование осуществляет Вознесеновское отделение полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Чиновникам может грозить наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой..

Впрочем, на ближайшую сессию Запорожского горсовета, которая состоится в среду, 25 января, уже вынесены вопросы о переименовании озера и острова имени Ленина.