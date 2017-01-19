Запорожские бойцы ГСЧС с помощью бензопилы спасли жизнь человеку (ФОТО)

Житель Энергодара был на волосок от гибели — от страшной смерти от угарного газа горожанина спасли бойцы ГСЧС.
Вызов в гаражный кооператив поступил от соседа по гаражу — мужчина, видимо, потерял сознание от действия выхлопных газов.
Дескать, спасатели, вскрывайте дверь гаража.
Сотрудники службы с помощью бензопилы срезали петли и открыли дверь гаража.
На полу без сознания лежал автовладелец. Бойцы ГСЧС вынесли 42-летнего горожанина на свежий воздух и передали его работникам «скорой», которые госпитализировали мужчину.