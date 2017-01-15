Запорожские браконьеры выловили в Азовском море бычков на 3 миллиона гривен

Правда, 4-м браконьерам грозит смехотворный штраф — 1,7 тысячи гривен или, в крайнем случае, ограничение свободы на срок до трех лет.

В прошлом году четверо жителей Бердянска, сговорившись, вышли в море на баркасе, чтобы заняться запрещенным выловом рыбы.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, находясь в акватории Азовского моря на расстоянии примерно 800 метров от берега, вблизи села Азовское Бердянского района они занимались незаконным рыбным добывающим промыслом с помощью запрещенных орудий лова.

Браконьеры выловили водные живые ресурсы особо ценной породы – бычок кругляк в количестве 90,5 тысячи экземпляров на сумму свыше 3 миллионов гривен, чем причинили существенный ущерб рыбному хозяйству Украины.

Обвинительный акт по ч.1 статьи 249 УК «Незаконное занятие рыбным или иным водным добывающим промыслом» уже направлен в Бердянский горрайонный суд для рассмотрения.