Запорожские дебоширы избегали срока в ИВС благодаря «липовым» справкам

Сотрудники Мелитопольской прокуратура вскрыли схему, по которой правонарушители избегали административного ареста в изоляторах временного содержания (ИВС) благодаря фальшимым справкам.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, граждане, которым суд назначил наказание в виде административного ареста, предоставляли полиции Мелитополя справки от врачей о невозможности содержания в изоляторах временного содержания. Дескать, состояние здоровья не позволяет находиться по 7-15 суток за решеткой.

Как итог, суд отменял выполнение своих постановлений об админаресте. Но прокурорская проверка выявила, что медики больниц не выписывали справки правонарушителям.

Мелитопольской прокуратурой начато уголовные производства по ч.4 статьи 358 УК «Использование заведомо поддельного документа». Такое деяние наказывается арестом на срок до 6-ти месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.