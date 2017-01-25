Запорожские депутаты нашли причину снова увильнуть от декоммунизации

Сегодня, 25 января, в Запорожском городском совете проходит тринадцатая сессия.

На сессии должны были рассматриваться вопросы о декоммунизации острова имени Ленина и озера имени Ленина, однако Владимир Буряк заявил, что никто не знает, кому принадлежит озеро и кто должен его переименовывать.

Так, запорожские депутаты в который раз нашли причину увильнуть от переименования озера и острова из-за отсутствия документации по принадлежности данных географических объектов.

Напомним, что народный депутат Игорь Артюшенко обратился в прокуратуру по поводу затягивания процедуры декоммунизации.

В его обращении речь идет о том, что должностные лица Запорожского горсовета затягивают выполнение закона «О декомунизации…», а именно переименование озера и острова им. Ленина, которые находятся в черте города на Днепре.