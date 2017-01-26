Запорожские депутаты облсовета проголосовали за бюджет на 2017 год

Депутаты приняли бюджет Запорожской области на 2017 год — за важнейших финансовый документ Запорожского края проголосовали 70 депутатов.

На 2017 год доходы областного бюджета определены в сумме 7462 586,780 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда областного бюджета – 7198 384,4 тыс. грн.

В частности, депутаты поддержали поправку, которая предусматривает уменьшение расходов на оплату коммунальных услуг и энергоносителей бюджетных учреждений и организаций на сумму 23 млн грн.

В связи с нераспределенным объемом дополнительной дотации из госбюджета будет распределен местным бюджетам. Так, на финансирование переданных из госбюджета расходов по содержание учреждений здравоохранения — на 21 млн 320 тыс. грн и объем резервного фонда облбюджета — на 1 млн 780 тыс. грн.

Бюджет области 2017 года вырос на 36% по сравнению с прошлым годом из-за роста минимальных зарплат.