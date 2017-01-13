Запорожские дети получили новые мячи от Федерации баскетбола Украины (ФОТО)

Федерация баскетбола Украины сделала приятный сюрприз для воспитанников запорожской областной детско-

юношеской школы и ДЮСШ-12 — подарила этим учебным заведениям новые баскетбольные мячи. Ими FIBA ​​обеспечивает национальные федерации в пределах соответствующей программы, направленной на развитие юношеского баскетбола.

Тренировку юных звезд баскетбола посетили президент федерации баскетбола Запорожской области Валерий Элькинсон и президент баскетбольного клуба «Запорожье» Виктор Стельмаков. Они передали детям 30 новеньких мячей и яркие календари.

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Валерий Элькинсон, президент федерации баскетбола Запорожской области:

— Наглядно видна работа федерации баскетбола Украины и ее президента Михаила Бродского по развитию и популяризации баскетбола в Украине. Вот 30 мячей Запорожская областная федерация получила в подарок для наших воспитанников. 20 мячей получили мальчики из ДЮСШ-12 и 10 девочки с ОДЮСШ. Это дополнительный стимул детям для занятий любимым видом спорта, потому что это очень качественные мячи фирмы Molton, 5-го размера, которые предназначены специально для игры в баскетбол детьми младших возрастов.