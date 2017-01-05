Запорожские детсады закрыли из-за эпидемии ОРВИ

05.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Из-за высокого уровня заболеваемости детей острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) временно закрыты 6 детских садов в Запорожской области

По информации департамента образования и науки Запорожской облгосадминистрации, прекращено функционирование детсадов в селе Вольноандреевка (Вольнянский район), Широкое (Запорожский р-н), в Веселовском районе временно закрыли три детсада, также временно не работает детсад в одном из сел Токмакского района. Кроме того, в 11 детских садиках Запорожья закрыто 20 групп для детей.

Читать также:

Сегодня в Запорожье все школы и внешкольные учреждение закрылись на карантин

Из-за поломки отопительной системы в здании детсада села Августиновка Запорожского района (температура в помещениях всего 11 градусов тепла) принято решении временно закрыть дошкольное помещение.

Читайте также

РЕКЛАМА REDTRAM

Loading...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

О Нас | Контакты | Рекламодателям