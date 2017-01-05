Запорожские детсады закрыли из-за эпидемии ОРВИ

Из-за высокого уровня заболеваемости детей острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) временно закрыты 6 детских садов в Запорожской области

По информации департамента образования и науки Запорожской облгосадминистрации, прекращено функционирование детсадов в селе Вольноандреевка (Вольнянский район), Широкое (Запорожский р-н), в Веселовском районе временно закрыли три детсада, также временно не работает детсад в одном из сел Токмакского района. Кроме того, в 11 детских садиках Запорожья закрыто 20 групп для детей.

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