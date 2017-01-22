Запорожские длинноногие красавицы навели шороха в Ровно

Волейболистки «Орбиты» из Запорожья дважды обыграли в Ровно «Регину»

В 8 туре Суперлиги Ураины среди женских команд игроки запорожской «Орбиты» в обеих встречах обыграли хозяйек — ровенскую»Регину-МЭГУ».

В упорных противистояниях запорожские красавицы с трудом вырывали у не менее прелестных созданий Ровещины победы.

Судите сами: первый матч окончился в партиях — 25:23, 25:22 и 25:23 в пользу запорожанок. Во второй встрече подопечные запорожского тренера Ирины Комисаровой (легенда украинского волейбола в прошлом сезоне еще выходила на площадку) выиграли поединок со счетом 3:1 (25:16, 23:25, 25:19, 25:23).