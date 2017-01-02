Запорожские пожарные спасли 27 человек, оказавшихся заложниками загоревшейся бани (ФОТО)

Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области сообщает, что 1 января в 17:49 в Службу спасения поступил звонок о том, что по улице Рекордной горит банный комплекс.

Прибывшие на место спасатели немедленно эвакуировали первый этаж, на котором находилось 16 человек. На втором этаже тоже находились люди, но из-за сильного задымления они не смогли спустится самостоятельно. Одни из них выбили окно, а другие выбрались на парапет дома. Спасатели при помощи выдвижной лестницы спасли еще 11 человек с второго этажа.

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Пожар был ликвидирован в 18:20. На месте работало 6 пожарных машин и 23 человека личного состава.

Благодаря оперативным и отлаженным действиям пожарным удалось спасти 27 человек.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.