Запорожские полисмены разыскали воришку палаточных каркасов

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 14 января неизвестный украл с летней площадки магазина каркасы от двух металлических палаток.

Тогда, в полицию пришла 39-летняя владелица магазина, которая и заявила о краже. Спустя пару дней полисмены установили личность вора, которым оказался 32-летний мужчина.

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Сведенья о событии были внесены в ЕРДР по признакам статьи 185 УК Украины (Кража) часть 3.