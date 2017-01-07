Запорожские правоохранители выявили банду контрабандистов (ФОТО)

В Запорожской области блюстители правопорядка изъяли партию контрабандных сигарет на сумму свыше 1 миллиона гривен.

Сотрудники налоговой милиции установили, что несколько жителей Мелитополя завозят из Молдовы на территорию Запорожской области подакцизные товары – табачные изделия для незаконного сбыта.

Были проведены обыски в Мелитополе и Запорожье, во время которых изъяты табачные изделия контрабандного и контрафактного происхождения (более 42 тысяч пачек) на сумму свыше 1 миллиона гривен.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, досудебное расследование продолжается, следствием принимаются все необходимые меры по фиксации доказательств преступной деятельности.

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За незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров, представляющих угрозу для здоровья людей, контрабандистам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.