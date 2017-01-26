Запорожские психологи возвращают семьи к жизни

Благодаря работе отдела службы по делам детей лишь одного района Запорожья — Вознесеновского — в 2016 году удалось сохранить 7 семей.

По информации службы по делам детей Запорожского горсовета, отделы в районах Запорожья ведут постоянную работу, направленную на оказание помощи семьям с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Основное внимание сотрудники службы уделяют сохранению прав ребенка на воспитание в семье. Для этого отдел службы по делам детей горсовета в Вознесеновском районе проводит с такими семьями разъяснительные работы, оказывает посильную помощь, а также сотрудничает с различными благотворительными организациями и фондами.

Благодаря проведенной работе в 2016 году в Вознесеновском районе удалось сохранить 7 семей, в которых воспитывается 21 ребенок. С начала 2017 года 13 детей из 10 семей обеспечены необходимыми продуктовыми наборами.