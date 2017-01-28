Запорожские футзалисты АРПИ громят соперников на чемпионате ветеранов (ВИДЕО, ФОТО)

С 26 по 28 января в Сумах проходит 1-й тур чемпионата Украины по футзалу среди ветеранов в возрастной категории «40+».

Запорожье представляет мощный клуб АРПИ, который идет без поражений, разгромив всухую двух первых своих соперников.

АРПИ — «Южноукраинск» — 11:0

АРПИ: Кобец — Кабаненко, Чернышов, Одегов, Ткаченко, Моргунов, Кравченко, Хитонов, Босенко, Кузьмин

Голы: Моргунов, 7, Босенко, 15, Чернышов, 17, Одегов, 23, Кабаненко, 23, Кравченко, 27, Моргунов, 32, Кабаненко, 37, Ткаченко, 38, Босенко, 40, 40.

Во втором матче повержены одесситы

АРПИ — «Глория» — 5:0

«АРПИ»: Кобец — Кабаненко, Чернышов, Одегов, Ткаченко, Моргунов, Кравченко, Хитонов, Босенко, Кузьмин

Голы: Кабаненко, 9 (с пенальти), 33, Чернышов, 18, Кузьмин, 26, Антонов, 40.

Третья игра запорожцев, состоявшаяся вчера вечером, закончилась вничью.

АРПИ — U-40 — 1:1

АРПИ: Кобец — Кабаненко, Чернышов, Одегов, Ткаченко, Моргунов, Кравченко, Хитонов, Босенко, Кузьмин

Гол: Чернышов, 29.

Сегодня, 28 января, игроки АРПи сразятся с ветеранами «Владимировки».