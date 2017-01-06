Запорожские школы пополнятся двухтомником по украинской литературе

Хрестоматии по украинской литературе для учащихся 1-4 классов средней школы привезли в Запорожье, после их распределят между школами области.

По информации департамента образования и науки Запорожской облгосадминистрации, уже получены 22769 новых учебных пособий «Хрестоматия современной украинской детской литературы для школьников 1-4 классов». Первый том (11461 учебник) предназначен для 1-2 классов, а второй том (11308 пособий) — для школьников 3-4 классов.

В ближайшее время в соответствии с распределением новые учебники получат все районы, интернаты и территориальные общины Запорожского края.

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Планируется, что уже с начала 3-ей четверти запорожские школьники 1-4 классов смогут пользоваться новыми хрестоматиями. В хрестоматию вошли произведения авторов, добавленных в программу Литературного чтения в рамках обновления учебных программ для 1-4 классов. Прежде всего, это произведения писателей, которых нет в действующих учебниках: Сашка Дерманского, Ивана Андрусяка, Галины Малик, Леси Ворониной, Екатерины Бабкиной, Галины Ткачук, Григория Фальковича, Оксаны Лущевской, Василия Голобородько, Татьяны Стус, Тараса и Марьяны Прохасько и других, всего около 40 имен.