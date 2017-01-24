Запорожский «Металлург» проиграл все четыре матча на турнире памяти Олега Макарова (ФОТО)

Печально завершилось выступление запорожского «Металлурга» на Мемориале Макарова, в котором они проиграли все четыре матча и отправились домой.

Ранее журналисты информпортала «Верже» сообщили, что Футболисты запорожского «Металлурга» сыграют в турнире им. Олега Макарова.

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В последнем туре группового этапа на Кубке памяти Олега Макарова запорожцы сыграли с чемпионом Киевской области командой «Джуниорс». В начале игры (10 минута) счет открыл «металлурговец» — Артем Чернявский. Но уже на 28 минуте киевляне смогли сравнить счет, а в начале второго тайма и вовсе вырваться вперед.

В результате окончания матча стало понятно, что все четыре матча на турнире ФК «Металлург» проиграл и возвращается домой с пустыми руками.